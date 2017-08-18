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Подъезд пожарных к горящему дому в Москве затруднен из-за припаркованного транспорта

Происшествия
18 августа, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Для организации беспрепятственного проезда пожарно-спасательной техники на место происшествия направлены эвакуаторы и сотрудники ГИБДД

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Проезд пожарных машин к горящему дому в центре Москвы осложнен из-за припаркованных во дворе автомобилей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Тушение пожара осложняется из-за припаркованного автотранспорта", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожарные автомобили не могут подъехать к месту пожара.

В настоящее время на место следуют эвакуаторы и сотрудники ГИБДД для организации беспрепятственного проезда пожарно-спасательной техники к месту пожара.

Столичный главк просит водителей воздержаться от поездок в район пожара.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в центре Москвы горит крыша дома номер 19, строение 1 по Садовой-Спасской улице. В настоящее время пожару присвоен второй номер сложности из пяти. Информация о пострадавших не поступала.

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