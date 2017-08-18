Полиция проверит сообщения СМИ о якобы пытках задержанного в отделе полиции в Бронницах

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Полицейские проверят распространенную в СМИ информацию о якобы издевательствах над задержанным в отделе полиции в Бронницах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
"По размещенной в интернете информации о неправомерных действиях сотрудников полиции в городе Бронницы назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее в СМИ была распространена информация о том, что 5 августа полицейские задержали 32-летнего жителя подмосковных Бронниц. Согласно сообщениям, полицейские пытались заставить мужчину признаться в совершении серии краж и грабежей в Раменском районе. При этом задержанного якобы избивали дубинками и пытали электрошокером. По утверждениям СМИ, у мужчины переломаны несколько ребер, имеются гематомы и ушибы, а также ожоги от элеткрошокера.