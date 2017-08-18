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Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в центре Москвы

Происшествия
18 августа, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Пожар произошел в доме 19 на Садовой-Спасской улице

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Четыре человека спасены из горящего здания на Садовой-Спасской улице в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Из здания спасены четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в центре Москвы горит крыша здания старой постройки по Садовой-Спасской улице, д. 19, строение 1. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти. Информация о пострадавших не поступала. По данным портала Яндекс.Пробки, движение на месте ЧП затруднено, автомобили в обе стороны движутся со скоростью 3 км/ч.

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