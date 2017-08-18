Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Два человека погибли в результате нападения на прохожих в Турку

Происшествия
18 августа, 19:06 дата обновления: 18 августа, 20:04 UTC+3

В полиции отметили, что подозреваемый находится в больнице

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ARI MATTI RUUSKA/TURUN SANOMAT

ТАСС, 18 августа. Два человека погибли, семь пострадали в результате нападения в пятницу мужчины на прохожих с ножом в центре Турку. Такие данные озвучили на пресс-конференции представители финской полиции.

"Можем подтвердить, что это девять человек", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что "двое из них скончались".

Смотрите также

Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых в нападении на прохожих в Турку

Финское правительство проведет экстренное совещание после нападения на прохожих в Турку

Ростуризм уточняет информацию о пострадавших в Турку

В полиции отметили, что в рамках расследования инцидента есть один подозреваемый. Сейчас он находится в больнице. По предварительным данным МВД, он не является гражданином Финляндии.

Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан.

Также в полиции отметили, что напавший мог действовать в одиночку. "Мы не можем точно подтвердить, что он был один. Но это очень вероятно", - заявили в ведомстве.

В полиции указали также, что произошедшее - "это не теракт, но этот вариант не следует исключать".

Как сообщила телекомпании Yle глава МВД Финляндии Паула Рисикко, власти пока не приняли решение, классифицировать произошедшее как теракт или нет. Она пояснила, что сначала необходимо установить личность нападавшего, и отметила, что он, судя по всему, иностранец.

Правоохранители просят людей избегать центра города. В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с инцидентом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нападение в Турку
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
3
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
4
Два человека погибли в результате нападения на прохожих в Турку
5
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
6
Теракты в Каталонии. Хроника событий
7
Телеканал Life. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама