Два человека погибли в результате нападения на прохожих в Турку

ТАСС, 18 августа. Два человека погибли, семь пострадали в результате нападения в пятницу мужчины на прохожих с ножом в центре Турку. Такие данные озвучили на пресс-конференции представители финской полиции.

"Можем подтвердить, что это девять человек", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что "двое из них скончались".

В полиции отметили, что в рамках расследования инцидента есть один подозреваемый. Сейчас он находится в больнице. По предварительным данным МВД, он не является гражданином Финляндии.

Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан.

Также в полиции отметили, что напавший мог действовать в одиночку. "Мы не можем точно подтвердить, что он был один. Но это очень вероятно", - заявили в ведомстве.

В полиции указали также, что произошедшее - "это не теракт, но этот вариант не следует исключать".

Как сообщила телекомпании Yle глава МВД Финляндии Паула Рисикко, власти пока не приняли решение, классифицировать произошедшее как теракт или нет. Она пояснила, что сначала необходимо установить личность нападавшего, и отметила, что он, судя по всему, иностранец.

Правоохранители просят людей избегать центра города. В аэропорту Хельсинки, в портах и на вокзалах усилены меры безопасности в связи с инцидентом.