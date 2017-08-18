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Председателя комитета Свидетелей Иеговы в КБР подозревают в возбуждении вражды

Происшествия
18 августа, 19:38 UTC+3 ТАСС

По данным регионального управления СК, подозреваемый поручил прихожанам распространить экземпляры печатного издания, включенного в экстремистских материалов

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ТАСС, 18 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета религиозной организации Свидетели Иеговы (запрещена в РФ) в городе Майский (Кабардино-Балкария) за распространение запрещенных материалов. Мужчину подозревают в возбуждении ненависти и вражды, сообщает в пятницу СУ СК РФ по республике.

"Согласно материалам уголовного дела, в августе 2016 года, подозреваемый <…> с целью возбуждения ненависти в отношении христианских церковных служителей, поручил прихожанам распространить экземпляры печатного издания, включенного в федеральный список экстремистских материалов", - уточняется в сообщении.

Уголовное дело заведено по статье ч. 1 ст. 282 УК РФ за возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку отношения к религии. Расследование уголовного дела продолжается, отмечают в следственном управлении.

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