Председателя комитета Свидетелей Иеговы в КБР подозревают в возбуждении вражды

ТАСС, 18 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета религиозной организации Свидетели Иеговы (запрещена в РФ) в городе Майский (Кабардино-Балкария) за распространение запрещенных материалов. Мужчину подозревают в возбуждении ненависти и вражды, сообщает в пятницу СУ СК РФ по республике.

"Согласно материалам уголовного дела, в августе 2016 года, подозреваемый <…> с целью возбуждения ненависти в отношении христианских церковных служителей, поручил прихожанам распространить экземпляры печатного издания, включенного в федеральный список экстремистских материалов", - уточняется в сообщении.

Уголовное дело заведено по статье ч. 1 ст. 282 УК РФ за возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признаку отношения к религии. Расследование уголовного дела продолжается, отмечают в следственном управлении.