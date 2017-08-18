Пожарные тушат возгорание в центре Москвы при помощи комплекса "Кобра"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные используют при тушении возгорания в жилом доме в центре Москвы высокотехнологичный комплекс "Кобра". Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Москве Илья Денисов.

"На месте работают восемь водяных стволов, два ствола "Кобра", - сказал он.

"Кобра", не вскрывая двери, делает отверстие, через которое подается высокодисперсная вода, образующая облако внутри горящего помещения.

Пожар в жилом доме по адресу: Садовая Спасская улица, дом 19, строение 1 возник в пятницу днем. В 19:08 мск возгорание локализовано. Из огня спасены четверо человек, их осматривают медики. На тушении работают более 20 пожарно-спасательных подразделений, более 90 человек личного состава, площадь пожара - до 80 квадратных метров.