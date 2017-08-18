Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожарные тушат возгорание в центре Москвы при помощи комплекса "Кобра"

Происшествия
18 августа, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

В 19:08 мск пожар удалось локализовать

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пожарные используют при тушении возгорания в жилом доме в центре Москвы высокотехнологичный комплекс "Кобра". Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Москве Илья Денисов.

"На месте работают восемь водяных стволов, два ствола "Кобра", - сказал он.

"Кобра", не вскрывая двери, делает отверстие, через которое подается высокодисперсная вода, образующая облако внутри горящего помещения.

Пожар в жилом доме по адресу: Садовая Спасская улица, дом 19, строение 1 возник в пятницу днем. В 19:08 мск возгорание локализовано. Из огня спасены четверо человек, их осматривают медики. На тушении работают более 20 пожарно-спасательных подразделений, более 90 человек личного состава, площадь пожара - до 80 квадратных метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
МИД Украины направил в Москву очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
3
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
4
Два человека погибли в результате нападения на прохожих в Турку
5
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
6
Теракты в Каталонии. Хроника событий
7
Телеканал Life. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама