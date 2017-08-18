Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге суд отправил под домашний арест актера из "Убойной силы" Козика

Происшествия
18 августа, 20:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, августа. /ТАСС

Ранее СМИ писали, что Сергей Козик стал участником инцидента со стрельбой в одной из квартир Петербурга

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест актера Сергея Козика, который, по данным СМИ накануне стал участником перестрелки, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным СМИ, арестованный Сергей Козик - российский актер, который снимался в таких сериалах, как "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности".

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал меру в виде домашнего ареста в отношении Сергея Козика, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1, ст. 105, ч. 1, ст. 222 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 16.10.2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Козик стал участником инцидента со стрельбой в одной из квартир Петербурга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
3
Захарова: история с американским неонацистским сайтом в РФ стала политическим шоу в США
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд
6
Теракты в Каталонии. Хроника событий
7
В Москве ликвидирован пожар в жилом доме на Садовой-Спасской улице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама