В Петербурге суд отправил под домашний арест актера из "Убойной силы" Козика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест актера Сергея Козика, который, по данным СМИ накануне стал участником перестрелки, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным СМИ, арестованный Сергей Козик - российский актер, который снимался в таких сериалах, как "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности".

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал меру в виде домашнего ареста в отношении Сергея Козика, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1, ст. 105, ч. 1, ст. 222 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 16.10.2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Козик стал участником инцидента со стрельбой в одной из квартир Петербурга.