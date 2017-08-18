Дело об убийстве хаски в Подмосковье передано полиции

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком убийстве собаки породы хаски передано наро-фоминским полицейским, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области.

О возбуждении дела следователи сообщили 10 августа. По данным ведомства, председатель СНТ "Золотой ручей" разместила в интернете видео, на котором запечатлено, как местный житель по ее указанию убивает соседскую собаку. Женщина заявила, что причиной убийства стало нападение на птиц на ее участке, а также на нее саму. Тело животного было найдено на территории товарищества в деревне Мачихино 11 июля.

"В настоящее время по требованию прокуратуры уголовное дело изъято из производства следственных органов ГСУ СК России по Московской области и передано для дальнейшего расследования в УМВД России по Наро-Фоминскому району", - сообщили в главке.