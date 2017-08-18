В Рязанской области утонул подросток, спасая сестру и друга

ТАСС, 18 августа. Следствие выясняет обстоятельства гибели в Рязанской области подростка, который утонул, спасая тонущих в реке друга и сестру. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел днем 16 августа, когда мальчик 2005 года рождения, его друг и младшая сестра решили искупаться в реке Гусь в рабочем поселке Гусь-Железный.

"Во время купания его сестра и друг стали тонуть. Спасая их, мальчик утонул. Оказавшимся поблизости мужчиной незамедлительно были приняты меры по спасению ребенка, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Тело ребенка извлекли из воды только вечером 18 августа. По факту происшествия проводится проверка.