Двадцать семь населенных пунктов Крыма обесточены из-за дождей и грозы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Двадцать семь населенных пунктов Крыма, в которых проживают почти 11 тыс. человек, обесточены из-за дождей и грозы, сообщило в пятницу Министерство энергетики РФ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий [дождь, гроза] на территории Республики Крым происходят массовые аварийные отключения. По состоянию на 21:00 мск 18 августа 2017 года <…> без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10,7 тыс. человек - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мощность отключенных потребителей - 8,2 Мвт.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам привлечено 8 бригад в составе 20 человек и восемь единиц специальной техники.

Ситуация находится на контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что на 18-19 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом.