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СМИ: более 20 тыс. человек могут быть эвакуированы на западе Канады из-за лесных пожаров

Происшествия
19 августа, 2:08 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 19, августа. /ТАСС

Власти провинции Британская Колумбия продлила срок действия режима ЧП до 1 сентября

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ОТТАВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. жителей канадской провинции Британская Колумбия, расположенной на побережье Тихого океана, могут быть эвакуированы из-за лесных пожаров, которые с начала лета бушуют в регионе. Об этом сообщил телеканал CBC.

Власти провинции в пятницу приняли решение о продлении до 1 сентября срока действия режима чрезвычайного положения, который был введен 7 июля. В настоящее время в регионе зафиксированы 138 очагов возгорания. Администрация Британской Колумбии уже выпустила приказ о принудительной эвакуации 4,4 тыс. человек, а всего свои дома могут покинуть до 20,7 тыс. жителей.

Отмечается, что нынешние лесные пожары в этой провинции войдут в историю региона как самые масштабные. Так, в текущем году там было зарегистрировано 1031 возгорание, а их общая площадь превысила 900 тыс. га. Предыдущий печальный рекорд был установлен в 1958 году, когда выгорело 855 га леса.

Власти Британской Колумбии уже потратили на ликвидацию очагов возгорания более 320 млн канадских долларов ($253 млн). По данным противопожарной службы провинции, в борьбе со стихией задействованы свыше 600 пожарных, 23 вертолета и самолет, а также 135 единиц тяжелой техники.

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