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Суд в США отказал жертве Романа Полански в просьбе закрыть дело против режиссера

Происшествия
19 августа, 2:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, августа. /ТАСС

Судья выслушал предложения защиты потерпевшей, но решил, что подобные варианты уже рассматривались ранее

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Роман Полански

Роман Полански

© AP Photo/Alik Keplicz

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Суд в Лос-Анджелесе в пятницу отклонил ходатайство женщины, изнасилованной Романом Полански, о прекращении уголовного дела в отношении режиссера. Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), такое постановление принял судья Скотт Гордон.

"Ее заявление является ясным свидетельством того, как отражаются на ее жизни последствия этого преступления, отказ обвиняемого выполнять предписания суда и явиться на оглашение приговора", - цитирует AP Гордона.

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Он предварительно выслушал предложения защиты потерпевшей Саманты Геймер, однако был вынужден отклонить их, так как подобные варианты урегулирования дела уже рассматривались американским судом.

Полански находится в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, с 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Геймер, которой на момент преступления было 13 лет. Режиссер заключил сделку со следствием и провел 42 дня в тюрьме. После этого он был выпущен на свободу, однако судья впоследствии заявил прокуратуре о необходимости приговорить Полански к 50 годам лишения свободы. Режиссер после этого бежал в Европу.

В сентябре 2009 года кинематографист, имеющий французское и польское гражданство, был задержан в Цюрихе по запросу властей США. После десяти месяцев домашнего ареста режиссера отпустили под залог в размере $4,5 млн, а через год  минюст Швейцарии постановил отказать американской стороне в выдаче Полански и окончательно освободить его.

В январе 2015 года США направили запрос об экстрадиции режиссера в Польшу, однако окружной суд в Кракове также ответил на это отказом. В постановлении значилось, что Полански уже отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США. Защита режиссера пытается добиться, чтобы суд в Лос-Анджелесе принял во внимание эти вердикты и избавил 83-летнего Полански от дополнительного наказания, которое может составить несколько десятков лет.

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Персоны
Полански, Роман
Страны
США Польша Франция Швейцария
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