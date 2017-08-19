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СМИ: проливные дожди унесли в Китае жизни 10 человек, 11 тыс. эвакуированы

Происшествия
19 августа, 5:36 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, августа. /ТАСС

В ряде населенных пунктов повреждены автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии

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ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Проливные дожди, обрушившиеся на Гуанси-Чжуанский автономный район на юге КНР, стали причиной гибели 10 человек. Как сообщило в субботу Центральное китайское телевидение (CCTV), более 11 тыс. человек были эвакуированы.

Обильные осадки нанесли материальный ущерб 192,4 тыс. местных жителей. В ряде населенных пунктов повреждены автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии. Власти проводят оценку экономических последствий наводнений.

В пострадавших районах работают спасательные службы, оказывая помощь населению. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют продолжение ливней.

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