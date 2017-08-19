Бороться с пожарами на юге России готовы более девяти тысяч военных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Более девяти тысяч военных готовы вместе со спасателями ликвидировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа

"В связи с установившейся жаркой погодой на территории в границах Южного военного округа (ЮВО), а также высокой степенью пожароопасности для ликвидации возможных последствий ЧС в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в гарнизонах ЮВО созданы 20 сводных отрядов", - говорится в сообщении.

К борьбе со стихией подготовлены более 1,3 тыс. единиц техники.

В пресс-службе напомнили, что армейская авиация уже участвует в тушении лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области: экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-26 сбросили уже 375 т воды на очаг возгорания.