Спасатели эвакуировали людей из зоны схода селевого потока под Судаком в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Крымские спасатели эвакуировали из зоны схода селя в районе села Дачное под Судаком 76 человек, сообщает в субботу Главное управление МЧС по региону.

"Работы по ликвидации чрезвычайных происшествий, вызванных сложными погодными явлениями, продолжались всю ночь. По состоянию на 02:00 мск была проведена эвакуация 76 человек, из них 23 ребенка, которые пострадали от схода грязевого потока", - приводятся в сообщении слова начальника крымского главка МЧС Сергея Шахова.

Эвакуированных разместили в туристско-оздоровительном комплексе "Судак".

Сход водно-грязевого потока на проезжую часть произошел на 18 км трассы "Грушевка - Судак". За пределы проезжей части дороги снесло около 15 автомобилей, подтоплено 41 домовладение. Автомобили, стоящие в заторе были частично затоплены и выведены из строя.

Сейчас отвод воды расчищен, наблюдается положительная динамика спада ее уровня. Всего в ликвидации последствий было задействовано 159 человек и 33 единицы техники.

Ранее сообщалось, что на 18-19 августа 2017 года в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом. На отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 м без достижения опасных отметок.