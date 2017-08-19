Один полицейский погиб в результате стрельбы в штате Флорида

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ТАСС, 19 августа. Один полицейский погиб и еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Киссимми (штат Флорида). Об этом информировали местные местные сотрудники правоохранительных органов.
"Офицер Мэттью Бакстер скончался от полученных ранений. Офицер Сэм Ховард находится в очень тяжелом состоянии", - сообщается в Twitter полицейского управления Киссимми.
Officer Matthew Baxter succumbed to his injuries. Officer Sam Howard is in very grave condition. pic.twitter.com/oXypORJaIn— Kissimmee Police (@kissimmeepolice) August 19, 2017
Инцидент произошел вечером в пятницу. По информации агентства AP, в момент инцидента полицейские проводили проверки в одном из районов города, известного преступной деятельностью в области наркоторговли. Отмечается, что были задержаны трое подозреваемых, ведутся поиски еще одного.
Соболезнования полиции Киссимми в связи с произошедшим уже выразил президент США Дональд Трамп. "Мои мысли и молитвы с полицейским управлением Киссимми и их близкими. Мы с вами!" - говорится в сообщении Трампа в Twitter.
My thoughts and prayers are with the @KissimmeePolice and their loved ones. We are with you!#LESM— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2017