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Один полицейский погиб в результате стрельбы в штате Флорида

Происшествия
19 августа, 9:26 UTC+3 ТАСС

Соболезнования в связи с инцидентом выразил президент США Дональд Трамп

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ТАСС, 19 августа. Один полицейский погиб и еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Киссимми (штат Флорида). Об этом информировали местные местные сотрудники правоохранительных органов.

"Офицер Мэттью Бакстер скончался от полученных ранений. Офицер Сэм Ховард находится в очень тяжелом состоянии", - сообщается в Twitter полицейского управления Киссимми.

Инцидент произошел вечером в пятницу. По информации агентства AP, в момент инцидента полицейские проводили проверки в одном из районов города, известного преступной деятельностью в области наркоторговли. Отмечается, что были задержаны трое подозреваемых, ведутся поиски еще одного.

Соболезнования полиции Киссимми в связи с произошедшим уже выразил президент США Дональд Трамп. "Мои мысли и молитвы с полицейским управлением Киссимми и их близкими. Мы с вами!" - говорится в сообщении Трампа в Twitter.

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Трамп, Дональд
Темы
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