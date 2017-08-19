Более 700 человек задействованы в тушении природного пожара в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Почти 350 спасателей МЧС РФ из трех южных регионов и около 400 специалистов других ведомств задействованы в тушении природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
"В настоящий момент с учетом наращивания группировки на месте пожара в Усть-Донецком районе работает 754 человека и 192 единицы техники, в том числе от МЧС России 345 человек",- отмечено в сообщении.
К ликвидации огня привлечены специалисты Донского спасательного центра МЧС России, Южного регионального поисково-спасательного отряда, а также спасатели Краснодарского края и Калмыкии. В составе группировки - восемь воздушных судов от МЧС, Министерства обороны РФ и Росгвардии.
Площадь, пройденная огнем на территории Усть-Донецкого лесничества, составляет 2 тыс. га.
Как сообщалось ранее, информация о возгорании лесного массива на территории Усть-Донецкого района в районе станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда в огне были 240 га территории.