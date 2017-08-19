Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 700 человек задействованы в тушении природного пожара в Ростовской области

Происшествия
19 августа, 9:38 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, августа. /ТАСС

К ликвидации огня привлечены восемь воздушных судов от МЧС, Минобороны и Росгвардии

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Почти 350 спасателей МЧС РФ из трех южных регионов и около 400 специалистов других ведомств задействованы в тушении природного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В настоящий момент с учетом наращивания группировки на месте пожара в Усть-Донецком районе работает 754 человека и 192 единицы техники, в том числе от МЧС России 345 человек",- отмечено в сообщении.

Смотрите также

Бороться с пожарами на юге России готовы более девяти тысяч военных

Вертолеты МЧС России тушат два природных пожара в Ростовской области

Крупный лесной пожар ликвидирован в Ростовской области

К ликвидации огня привлечены специалисты Донского спасательного центра МЧС России, Южного регионального поисково-спасательного отряда, а также спасатели Краснодарского края и Калмыкии. В составе группировки - восемь воздушных судов от МЧС, Министерства обороны РФ и Росгвардии.

Площадь, пройденная огнем на территории Усть-Донецкого лесничества, составляет 2 тыс. га.

Как сообщалось ранее, информация о возгорании лесного массива на территории Усть-Донецкого района в районе станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда в огне были 240 га территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Телеканал Life прекратил вещание
2
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
3
Спасатели эвакуировали людей из зоны схода селевого потока под Судаком в Крыму
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
6
Захарова: поддержка Израилем решения по Собибору граничит с историческим предательством
7
Герасимов вручил наградное оружие сирийскому генералу за освобождение Эль-Кдера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама