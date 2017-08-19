Неизвестный с ножом ранил восемь человек в центре Сургута

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ТАСС, 19 августа. Восемь человек пострадали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"По предварительной информации, неизвестный мужчина бежал по центральным улицам города и причинял ножевые ранения людям, в результате чего пострадали восемь человек. Сейчас все они находятся в больницах города. По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте работают все правоохранительные органы, из Ханты-Мансийска на место выехали сотрудники СК", - сказали в пресс-службе управления.
В пресс-службе Следственного комитета России ТАСС уточнили, что инцидент произошел около 11:20 по местному времени (09:20 мск). Собеседник агентства отметил, что на место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". "В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего", - заключил представитель СК.