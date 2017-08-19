Личность напавшего на прохожих в Сургуте установлена

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следователи установили личность мужчины, напавшего с ножом на прохожих в Сургуте. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения", - сказала она.
По словам Петренко, на молодого человека запрошены характеризующие материалы, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.
Петренко сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
По данным СК, утром в субботу вооруженный ножом мужчина совершил в центральной части города нападение на прохожих. Ножевые ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы.
"По сообщению граждан, на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован", - сообщила Петренко.