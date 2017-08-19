Двое пострадавших при нападении в Сургуте отпущены из больницы домой

ТАСС, 19 августа. Двое из семи пострадавших при нападении мужчины с ножом в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) отпущены из больницы домой, сообщил ТАСС заместитель директора департамента здравоохранения региона Владислав Нигматулин.

"По уточненным данным, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще двум оказана помощь, они отпущены домой. И один человек находится в состоянии средней степени тяжести", - сказал Нигматулин.

Как сообщили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей Югры, губернатор Наталья Комарова планирует вылететь в Сургут.

По данным СК, утром в субботу вооруженный ножом мужчина совершил в центральной части города нападение на прохожих. Ножевые ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего он был ликвидирован.