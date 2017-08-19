Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эвакуированные из-за подтопления и схода селя в Судаке люди вернулись домой

Происшествия
19 августа, 15:01 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа./ТАСС

Сейчас люди убирают грязь с подворий, автомобилисты очищают машины, в откачивании воды из подвалов им помогают сотрудники МЧС и работники коммунальных служб

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Эвакуированные из мест подтопления в Судакском регионе люди, в том числе и из-за схода селя на местную трассу, вернулись в свои дома и к машинам, сообщил в субботу ТАСС председатель местного городского совета Сергей Новиков.

Смотрите также

В Крыму полностью восстановили энергоснабжение

В Крыму ликвидированы последствия подтоплений после ливня

Спасатели эвакуировали людей из зоны схода селевого потока под Судаком в Крыму

"Люди, которые были эвакуированы из мест подтопления, в том числе и находившиеся на трассе во время схода селевого потока, вернулись - кто по домам, кто к своим машинам. Всех их развезли на автобусах", - сообщил он.

По словам Новикова, люди сейчас убирают грязь со своих подворий, в откачивании воды из подвалов им помогают сотрудники МЧС и работники коммунальных служб. Автомобилисты очищают свои машины от грязи. "Всем, кто утратил документы, или они испорчены, оказывается помощь полиции, ГИБДД ", - отметил он.

Глава горсовета также сообщил, что проблем с выдачей справок о признании людей пострадавшими в чрезвычайной ситуации из-за стихии не будет. Однако, по его словам, пока за такими справками никто не обращался. Он подчеркнул, что справки выдаются бесплатно.

В настоящее время, сообщил Новиков, в Судаке установилась солнечная погода, дождей нет. "У нас все нормально, все спокойно, как будто и не было вчера этого трехчасового проливного дождя. Уже все сухо, светит солнце", - рассказал он.

Подтопления и сель

Ранее администрация Судака сообщала, что из-за сильных ливней и схода селя в ночь на субботу с дороги Судак - Грушевка было смыто несколько автомобилей. Образовался затор, в котором оказалось 50 машин, дорожная пробка растянулась более чем на 10 км. Транспорт, стоящий в заторе, был частично затоплен сходящим грязевым потоком (15 машин вышли из строя в результате гидроудара).

Было подтоплено 41 домовладение на четырех городских улицах. В селе Дачное подтоплено пять домов, размыт участок дороги на трассе Симферополь - Судак. Из зоны подтопления было эвакуировано и размещено в одном из туристско-оздоровительных комплексов города 76 человек, из них 23 ребенка. Питание и проживание переселенных граждан осуществлялось за счет средств администрации Судака.

В связи с подтоплениями введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. По состоянию на утро субботы движение по трассе Судак - Грушевка, на которую сошел селевой поток, восстановлено.

Из-за сильных ливней произошло подтопление более 200 частных подворий в селе Яркое Поле Кировского района и селе Дачное Судакского региона. МЧС республики заявило о полной ликвидации последствий ливня в этих районах.

На 18-19 августа 2017 года в Крыму было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, ветром до 25 м/с, грозами и градом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Новиков, Сергей Геннадьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
В Москве простились с Верой Глаголевой
4
СК установил личность напавшего на прохожих в Сургуте
5
Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщины
6
Житель Красноярского края получил "Ниву" за гигантский помидор
7
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута
Темы дня
Новости партнеров
Реклама