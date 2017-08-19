Число пострадавших при обрушении шатра на фестивале в Австрии возросло до 120 человек

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ВЕНА, 19 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, 120 получили ранения в результате обрушения шатра на традиционном фестивале музыки и пива в австрийской коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде. Об этом сообщили в субботу в управлении полиции федеральной земли Верхняя Австрия.
По уточненным данным полиции, порядка 100 человек получили легкие травмы, 20 находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. Ранее сообщалось о 50 пострадавших, при этом спасательная служба не исключала, что общее число пострадавших может возрасти, поскольку многие люди стали обращаться за медицинской помощью утром в субботу.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, когда на шатер внезапно обрушился ураганный ветер. Стихия полностью разрушила фестивальное помещение, разметала внутреннее убранство. В момент происшествия на празднике присутствовали 700 человек. Двое погибли на месте от ударов об опоры шатра и предметы мебели.
Полиция установила личности погибших. Ими оказались 28-летний местный мужчина и 19-летняя студентка из Румынии. Спасатели и медики организовали телефонную горячую линию для родных и близких, по которой можно узнать о состоянии пострадавших.