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Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе на Ставрополье

Происшествия
19 августа, 14:51 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 19, августа. /ТАСС

В ГИБДД сообщили, что мальчик переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора

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ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки сбил насмерть ребенка в Ставропольском крае в субботу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Kia (мужчина 1990 г. р., местный житель) совершил наезд на мальчика 2009 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в 12:20 мск в городе Михайловске Шпаковского района на пересечении улиц Логачевского и Почтовой.

Предварительной версией названа вина водителя. От полученных травм ребенок скончался в реанимации ЦРБ Шпаковского района.

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