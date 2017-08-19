Две пьяные жительницы Ростовской области избили фельдшеров скорой помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двух жительниц города Шахты Ростовской области, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили в кафе драку с фельдшерами скорой помощи, которые приехали к ним по вызову. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В полицию поступило заявление от владельца одного из кафе города Шахты, он сообщил, что в его заведении между двумя женщинами произошел конфликт, который перерос в драку. В связи с этим мужчина вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшим на место происшествия фельдшерам скорой помощи женщины нанесли легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время задержания одна из женщин оказала сопротивление. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.