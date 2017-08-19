Сотрудники СБУ обнаружили в киевском парке тайник с боеприпасами и взрывчаткой

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КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины в пешеходной зоне киевского Гидропарка обнаружили тайник, из которого изъяли большое количество боеприпасов и взрывчатки. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.
"Из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, изъяли 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении.
По факту выявления тайника открыто уголовное дело. Продолжаются следственные действия.