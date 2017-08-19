Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники СБУ обнаружили в киевском парке тайник с боеприпасами и взрывчаткой

Происшествия
19 августа, 16:21 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, августа. /ТАСС

Изъято 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины в пешеходной зоне киевского Гидропарка обнаружили тайник, из которого изъяли большое количество боеприпасов и взрывчатки. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

Смотрите также

В Киевской области полиция обнаружила бункер с арсеналом оружия и боеприпасов

В центре Киева обнаружили тайник с гранатами и тротилом

"Из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, изъяли 10 тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении.

По факту выявления тайника открыто уголовное дело. Продолжаются следственные действия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Верой Глаголевой
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
4
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
5
Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе на Ставрополье
6
Войсковая эксплуатация новейшего пулемета РПК-16 может начаться в этом году
7
Противники приема беженцев вышли на акцию протеста в центре Турку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама