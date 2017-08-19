Рейсовый автобус опрокинулся в Хабаровском крае

ТАСС, 19 августа. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением в Хабаровском крае около поселка Решающий Ульчского района, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок, есть пострадавшие. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе СК РФ по региону.

"В момент ЧП в салоне находились 35 пассажиров и два водителя. В аварии пострадали пассажиры: одна женщина доставлена в больницу, у 14 человек ссадины и ушибы. Уже установлено, что оба водителя (первый - управлявший автобусом в момент ЧП, второй - его сменщик) были трезвы", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в районе поселка Решающий Ульчского района, на 210 км трассы Селихино - Николаевск-на-Амуре. Автобус следовал по маршруту из Хабаровска в село Подгорное.