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Полиция выясняет обстоятельства нападения на прохожих в Сургуте

Происшествия
19 августа, 17:55 UTC+3 ТАСС

В полпредстве в УФО отметили, что до проведения расследования какие-либо версии выдавать преждевременно

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Сотрудники полиции у тела убитого преступника в центре Сургута

Сотрудники полиции у тела убитого преступника в центре Сургута

© Ирина Есман/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Правоохранительные органы расследуют ЧП в Сургуте, где в субботу утром вооруженный ножом мужчина совершил в центральной части города нападение на прохожих и ранил семерых человек. По данным департамента общественных связей губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в Сургут прибыла и глава региона Наталья Комарова для оценки ситуации на месте.

Вася Аллибабаевич/YouTube

"Она [Комарова] всегда оперативно реагирует на ЧП. Губернатор в Сургуте оценит ситуацию, пообщается с пострадавшими, которым будет оказана вся необходимая помощь. Сейчас инцидент тщательно расследуют правоохранительные органы", - сообщили ТАСС в департаменте общественных связей.

По данным полпредства в Уральском федеральном округе, пока все обстоятельства выясняются и расследуются.

"До расследований какие-либо версии выдавать преждевременно. Никаких мероприятий пока не отменяется", - добавили там.

По данным СК, ножевые ранения различной степени тяжести получили семь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.

Следователи уже установили его личность, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, на молодого человека запрошены характеризующие материалы, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях.

Хронология нападения

Тщательную картину нападения в Сургуте восстановили диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы города, которые оперативно принимали звонки от очевидцев произошедшего.

"Первый звонок от очевидца на телефон 112 поступил в 9:17 мск (11:17 местного времени). Он сообщил о том, что на автобусной остановке "Аврора" на прохожего напал неизвестный мужчина, вооруженный ножом. Далее поступило сообщение о том, что ранее этот мужчина бросил дымовую шашку в магазине "Северный" на ул. Магистральная, 24 и нанес ножевое ранение человеку. Начиная с 9:20 мск (11:20 местного времени) поступили сообщения о нападении данного мужчины с ножом на людей в районе ул. Бажова, 22, пр. Ленина, 48 и пр. Ленина, 52. На место происшествия были направлены экстренные оперативные службы", - сказано в сообщении службы.

В СК не исключают, что нападавший мог страдать психическими заболеваниями.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения региона Владислава Нигматулина, все пострадавшие были госпитализированы в Сургутскую трамватологическую больницу. Среди них детей не было.

По последним данным Нигматулина, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще двум оказана помощь, они отпущены домой. И один человек находится в состоянии средней степени тяжести.

В связи с ЧП в Сургуте усилены меры безопасности в Тюменской и Свердловской областях, а также в Екатеринбурге.

Сургут после нападений

Жители Сургута уже несколько часов пребывают в шоке от случившегося. Они делятся своими переживаниями на страницах социальных сетей.

Мэр Сургута Вадим Шувалов в видеообращении, опубликованном на его официальной странице во "ВКонтакте", просит жителей не паниковать и не делать "скоропалительных выводов". Он уточнил, что ситуация в городе находится под контролем полиции.

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