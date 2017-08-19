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Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии возросло до 20 человек

Происшествия
19 августа, 17:57 дата обновления: 19 августа, 18:44 UTC+3 ТАСС

По последним данным, в инциденте также пострадали более 50 человек

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ТАСС, 19 августа. По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщает в субботу газета India Today.

Ранее агентство Reuters сообщало о 10 погибших.

Министр железных дорог Индии Суреш Прабху уже объявил о том, что семьям погибших будут выплачены денежные компенсации.

По данным газеты Times of India, с рельсов сошли шесть вагонов экспресса, направлявшегося по маршруту Пури-Харидвар-Калинга. По данным издания, катастрофа произошла в округе Музаффарнагар примерно в 100 км к северу от Нью-Дели. О причинах произошедшего пока не сообщается.

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