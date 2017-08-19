Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии возросло до 20 человек

Бикфалви: "Урал" способен выйти в Лигу ЕвропыСпорт 19 августа, 18:58
В Госдуме не видят предпосылок для переноса столицы из Москвы за УралПолитика 19 августа, 18:55
Футболист ЦСКА Вернблум назвал Головина самым талантливым игроком РоссииСпорт 19 августа, 18:48
Вернблум: иностранным болельщикам не стоит бояться поездки в Россию на ЧМ-2018Спорт 19 августа, 18:40
"Локомотив" в четвертый раз стал чемпионом России по пляжному футболуСпорт 19 августа, 18:34
Мэры городов Золотого кольца приготовили ярушки на фестивале "Пир на Волге" в ЯрославлеВ стране 19 августа, 18:26
Дзагоев: сборная России на ЧМ-2018 должна вернуть любовь фанатов, которая была в 2008 годуСпорт 19 августа, 18:19
Умер первый главком ВВС РоссииАрмия и ОПК 19 августа, 18:16
Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формойСпорт 19 августа, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 августа. По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате схода с рельсов поезда в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщает в субботу газета India Today.
Ранее агентство Reuters сообщало о 10 погибших.
Министр железных дорог Индии Суреш Прабху уже объявил о том, что семьям погибших будут выплачены денежные компенсации.
По данным газеты Times of India, с рельсов сошли шесть вагонов экспресса, направлявшегося по маршруту Пури-Харидвар-Калинга. По данным издания, катастрофа произошла в округе Музаффарнагар примерно в 100 км к северу от Нью-Дели. О причинах произошедшего пока не сообщается.