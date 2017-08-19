У поставщиков питания на "Праздник топора" под Томском нашли возбудитель дизентерии

ТОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Генетический материал шигеллы - возбудителя дизентерии - выявлен в анализах сотрудников предприятия, поставлявшего питание участникам фестиваля "Праздник топора", откуда с симптомами отравления были госпитализированы более 20 человек. Об этом сообщается в субботу на официальном портале администрации региона.

Региональные власти уточнили, что руководитель регионального управления Роспотребнадзора - главный санитарный врач Томской области Виктор Пилипенко проинформировал членов областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о результатах медосмотра и лабораторного обследования сотрудников ООО "Аккурат" - предприятия, поставлявшего питание на "Праздник топора".

"В анализах сотрудников предприятия обнаружен генетический материал шигеллы - возбудителя дизентерии. Бактериологические исследования отобранного сырья, готовых блюд, смывов с объектов окружающей среды продолжаются", - говорится в сообщении.

Как отметили в обладминистрации, оставшиеся анализы будут готовы позже, но решение о закрытии мероприятия было своевременным - инфекцию локализовали, количество заболевших не растет. Врио губернатора Сергей Жвачкин поручил департаменту здравоохранения Томской области держать на контроле каждый выявленный случай заболевания и вести ежедневный мониторинг ситуации.

Лечение в стационаре с симптомами отравления, по данным на субботу, продолжают 23 человека, госпитализированные после "Праздника топора".

Отравление на фестивале

Ранее у 129 участников фестиваля деревянной скульптуры и зодчества "Праздник Топора", проходившего в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском, диагностировали отравление, 24 из них были госпитализированы. Все они питались в столовой на площадке фестиваля. В числе отравившихся есть и иностранные участники, двое из них попали в больницу.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Томские власти приняли решение закрыть фестиваль и парк "Околица", где проходило мероприятие. В фестивале принимали участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.