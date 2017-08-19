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В Удмуртии направили в суд дело по выводу из России валюты на 200 млн рублей

Происшествия
19 августа, 18:33 UTC+3 ТАСС ТАСС 19, августа. /ТАСС

По данным следствия, обвиняемые при совершении операции по переводу денежных средств в иностранной валюте использовали подложные документы

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ТАСС, 19 августа. /ТАСС/. Полиция Удмуртии направила в суд уголовное дело по обвинению двух жителей Ижевска и Москвы в совершении незаконных валютных операций на общую сумму около 200 млн рублей. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте МВД России.

"Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике направлено в суд дело по обвинению двух жителей Ижевска и Москвы в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму свыше 200 млн рублей с использованием подложных документов", - прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, обвиняемые под видом поставки в Россию видеорегистраторов оффшорной компанией, зарегистрированной ими в Гонконге, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов фирмы, которую они открыли на подставное лицо в Ижевске, на расчетный банковский счет в Литве. При этом поставки видеорегистраторов по якобы заключенному эксклюзивному дилерскому соглашению на территорию России не осуществлялись. Таким образом, они незаконно перевели за пределы России свыше 200 млн рублей. Согласно УК РФ, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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