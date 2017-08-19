СМИ: протесты в Тайбэе нарушили церемонию открытия Универсиады-2017

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ТАСС, 19 августа. Массовые акции протеста у стадиона в Тайбэе нарушили в субботу вечером церемонию открытия летней Универсиады-2017. Как сообщило тайваньское Центральное информационное агентство (CNA), собравшиеся демонстранты заблокировали проход на арену, помешав своевременному выходу спортсменов на парад команд. В результате большинство атлетов не успели вовремя присоединиться к знаменосцам, несшим флаги своих сборных.
"Мы в самой решительной форме осуждаем действия манифестантов, протестующих против правительственного плана пенсионной реформы. Выражаем самое решительное недовольство по этому поводу", - заявил представитель городских властей Лю Итин.
Для обеспечения порядка на стадионе мобилизовано более 6 тыс. полицейских.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на церемонии объявила о торжественном открытии Универсиады. Это крупнейшее международное спортивное мероприятие, когда-либо проводимое на китайском острове.
На Универсиаде выступят спортсмены из более 140 стран, всего на турнир приехало 7 тыс. 639 атлетов. В Тайбэе пройдут соревнования по 21 виду спорта, всего будет разыграно 275 комплектов наград. Российская делегация состоит из 517 человек, из которых 348 - спортсмены.