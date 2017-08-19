СМИ: число жертв наводнений в Индии превысило 350 человек

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 августа. /ТАСС/. Более 360 человек стали жертвами наводнений в штатах Ассам, Бихар и Западная Бенгалия на востоке Индии. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, водоемы и реки в этом регионе переполнились из-за мощных муссонных ливней, не прекращавшихся здесь всю последнюю неделю.
По информации телеканала, в самом бедственном положении находится Бихар, где стихия унесла жизни 153 человек. Для оказания помощи в спасательных операциях в Бихаре развернуты 28 подразделений национальных сил реагирования на чрезвычайные ситуации, а также 1 тыс. 765 полевых кухонь, которые обслуживают около 350 тыс. человек.
Вторая по сложности ситуация зафиксирована в штате Ассам, где погибли 144 человека. С прекращением дождей в последние два дня власти штата отмечают некоторое улучшение паводковой ситуации, однако число жертв может существенно возрасти после того, как спасатели доберутся до ранее отрезанных водой районов.
В наводнениях в Западной Бенгалии погибли 52 человека. От стихии пострадала и восточная часть штата Уттар-Прадеш, где погибли 14 человек.