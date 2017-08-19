В подмосковном Пушкине горит ресторан

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ресторан, в котором отмечали свадьбу, горит в подмосковном Пушкине, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19:13 мск. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в настоящее время площадь пожара составляет 200 кв. м. Из здания ресторана, где проходила свадьба, эвакуированы все посетители и персонал.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают пожарные и спасатели, ведется тушение.