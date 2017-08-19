Погиб советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской

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ТАСС, 19 августа. Советник министра здравоохранения РФ Игорь Ланской погиб 18 августа в результате несчастного случая. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской", - говорится в сообщении на сайте.
Ланской работал в медиа-отрасли с 1997 года. С 2002 по 2008 год работал в РБК на позициях старшего вице-президента, директора по инвестициям и первого вице-президента, а также Управляющего партнера направления стратегических коммуникаций группы компаний "РосБизнесКонсалтинг".
С 2010 года был членом совета Российского агентства медико-социальной информации АМИ-ТАСС, учрежденного ИТАР-ТАСС.
С 16 сентября 2013 года был назначен советником министра здравоохранения РФ. В Минздраве он курировал вопросы медицинского туризма, науки, инноваций и общественного здоровья.