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В Подмосковье возбудили дело по факту получения ребенком огнестрельного ранения в голову

Происшествия
19 августа, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

По предварительной информации, девочка играла с дедушкиным травматическим оружием и по неосторожности нажала на курок

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следственные органы Подмосковья возбудили уголовное дело в связи с получением ребенком огнестрельных ранений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК).

"В Московской области возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком огнестрельного ранения в голову", - сообщили в ведомстве.

В пятницу вечером в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация, что в одну из больниц города с огнестрельным ранением головы поступила 7-летняя девочка. "По данному факту ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье "Небрежное хранение огнестрельного оружия" (ч. 1 ст. 224 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с травматическим оружием, которое принадлежало дедушке девочки. Ребенку в больнице оказывается вся необходимая медицинская помощь, следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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