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В Белгородской области найдена убитой семья из трех человек

Происшествия
19 августа, 23:37 UTC+3 ТАСС

Подробности произошедшего следователи пока не сообщают

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 августа. Убийство трех человек произошло в городе Валуйки Белгородской области. Об этом корренспонденту ТАСС сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по региону.

"В городе Валуйки Белгородской области убиты три человека, они были членами одной семьи", - сказали в управлении.

Другие подробности представитель ведомства Елена Козырева привести отказалась, отметив, что ведется работа по поиску преступников.

По данным белгородских СМИ, были застрелены местный бизнесмен, его жена и ребенок. Утверждается, что глава семейства занимался ювелирным бизнесом и торговлей стройматериалами. В качестве мотивов преступления назывались ограбление и передел рынка.

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