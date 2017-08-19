Полиция эвакуировала людей с вокзала в городе Ним во Франции

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Полиция эвакуировала людей и полностью оцепила здание железнодорожного вокзала в городе Ним на юге Франции, где в субботу стартовал первый этап многодневной велогонки "Вуэльта", основная часть которой проводится в Испании. Об этом сообщила французская региональная газета Midi Libre.

По данным издания, тревога на вокзале была поднята в 21:15 местного времени (22:15 мск), когда полицейские потребовали от пассажиров "бегом покинуть вокзал". Очевидец сообщил дежурившим на вокзале сотрудникам правоохранительных органов, что видел одного или нескольких вооруженных людей. После этого полицейские дали приказ эвакуировать вокзал и провести проверку здания.

Пока вокзал полностью закрыт для посетителей. Власти настоятельно рекомендуют всем избегать окрестностей вокзала "до новых распоряжений".

В субботу в Ниме был дан старт многодневной велогонке "Вуэльта". Традиционно это соревнование проводится в Испании, однако в этом году первые три этапа организованы во Франции и Андорре. После теракта 17 августа в Каталонии старт "Вуэльты" приобрел особое значение для французских властей - на открытие гонки приехал в субботу глава МВД Франции Жерар Колон. "Сегодня [в субботу] мое присутствие на старте этой гонки призвано свидетельствовать о солидарности французского правительства с испанским народом и Барселоной", - заявил министр.