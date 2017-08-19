Полиция эвакуировала людей с вокзала в городе Ним во Франции

Бердыев: "Рубин" потеряет много футболистов из-за финансового положения клубаСпорт 19 августа, 22:51
Реванш за Суперкубок: "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче чемпионата РоссииСпорт 19 августа, 22:26
Нетаньяху рассчитывает встретиться с Путиным 23 августа в СочиМеждународная панорама 19 августа, 22:25
"Рубин" забил шесть безответных мячей в ворота "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 19 августа, 21:54
В Нижегородской области открыли звезду в честь полета экипажа Чкалова через Северный полюсОбщество 19 августа, 21:49
"Арсенал" проиграл "Сток Сити" во втором туре чемпионата АнглииСпорт 19 августа, 21:30
Минкультуры окажет финансовую поддержку фильму Сергея Саркисова "На Париж"Культура 19 августа, 20:53
Рыбус: "Локомотиву" стало легче играть против "Спартака" после удаления СамедоваСпорт 19 августа, 20:43
Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" АнкареМеждународная панорама 19 августа, 20:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Полиция эвакуировала людей и полностью оцепила здание железнодорожного вокзала в городе Ним на юге Франции, где в субботу стартовал первый этап многодневной велогонки "Вуэльта", основная часть которой проводится в Испании. Об этом сообщила французская региональная газета Midi Libre.
По данным издания, тревога на вокзале была поднята в 21:15 местного времени (22:15 мск), когда полицейские потребовали от пассажиров "бегом покинуть вокзал". Очевидец сообщил дежурившим на вокзале сотрудникам правоохранительных органов, что видел одного или нескольких вооруженных людей. После этого полицейские дали приказ эвакуировать вокзал и провести проверку здания.
Пока вокзал полностью закрыт для посетителей. Власти настоятельно рекомендуют всем избегать окрестностей вокзала "до новых распоряжений".
В субботу в Ниме был дан старт многодневной велогонке "Вуэльта". Традиционно это соревнование проводится в Испании, однако в этом году первые три этапа организованы во Франции и Андорре. После теракта 17 августа в Каталонии старт "Вуэльты" приобрел особое значение для французских властей - на открытие гонки приехал в субботу глава МВД Франции Жерар Колон. "Сегодня [в субботу] мое присутствие на старте этой гонки призвано свидетельствовать о солидарности французского правительства с испанским народом и Барселоной", - заявил министр.