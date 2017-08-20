СМИ: человек с муляжом оружия задержан на юге Франции, где стартовала велогонка "Вуэльта"

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ТАСС, 20 августа. Мужчина, имевший при себе муляж огнестрельного оружия, задержан в субботу вечером на железнодорожном вокзале в городе Ним на юге Франции, где ранее в тот же день стартовал первый этап многодневной велогонки "Вуэльта", основная часть которой проводится в Испании. Об этом сообщила французская региональная газета Midi Libre.
Никакой информации о личности задержанного на данный момент не приводится. Поиски вероятного сообщника приостановлены, оцепление с вокзала снято.
Тревога на вокзале в Ниме была поднята в субботу в 21:15 по местному времени (22:15 мск), когда полицейские "потребовали от пассажиров бегом покинуть вокзал". Источником беспокойства послужил сигнал от очевидца, который заметил в здании вокзала "одного или нескольких вооруженных людей", о чем поспешил сообщить дежурившим на вокзале полицейским. После этого правоохранители дали приказ эвакуировать людей и провести проверку здания.
Первоначально поступали сообщения о том, что в здании вокзала раздавалась стрельба, однако эту информацию поспешили опровергнуть местные власти. "Префект подтверждает отсутствие стрельбы на вокзале Нима. Проводится операция по проверке после сигнала о подозрительных личностях", - говорилось в сообщении на официальной странице префектуры департамента Гар в Twitter.
@Prefet30 confirme l'absence de fusillade en gare de Nîmes, opération de vérification par rapport à un signalement suspect— Préfet du Gard (@Prefet30) August 19, 2017
Вечерний инцидент в Ниме произошел спустя несколько часов после того, как в этом древнем французском городе началась многодневная велогонка "Вуэльта". Традиционно это соревнование проводится в Испании, однако в этом году первые три этапа организованы во Франции и Андорре.
После теракта 17 августа в Каталонии старт "Вуэльты" приобрел особое значение для французских властей - на открытие гонки приехал в субботу глава МВД Франции Жерар Колон. "Сегодня [в субботу] мое присутствие на старте этой гонки призвано свидетельствовать о солидарности французского правительства с испанским народом и Барселоной, мы всем сердцем с вами", - заявил министр.