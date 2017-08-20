Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Геофизики зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4 на территории Нефтекумского района (Ставропольский край). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

"В оперативную дежурную смену... от Геофизической службы РСО - Алания поступило сообщение о сейсмособытии, зарегистрированном [в субботу] в 21:50 (время московское) на глубине 9 км, магнитуда 4", - уточняется в сообщении.

По данным МЧС, сообщения от населения о возможных разрушениях не поступали, информация уточняется.