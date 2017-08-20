Более 100 человек эвакуированы из дома в Хабаровске после хлопка газовоздушной смеси

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ТАСС, 20 августа. Хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье утром в десятиэтажном жилом доме в Хабаровске, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
"В 06:50 местного времени (23:50 мск субботы) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация, что в городе Хабаровске в многоквартирном жилом доме по улице Бондаря произошел хлопок газовоздушной смеси. Дом десятиэтажный, кирпичный, газифицированный. Самостоятельно из здания вышли 105 человек, из них 26 детей. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится обследование территории. В ходе разведки установлено, что хлопок газовоздушной смеси в квартире на восьмом этаже произошел без последующего возгорания. По предварительным данным, в пострадавшей и соседней квартирах выбиты окна, в двух квартирах разрушены межкомнатные перегородки, несущие конструкции без повреждений. Более точную оценку повреждения здания дадут специалисты комиссии.
На месте проводится обследование квартир, уточнение возможных повреждений. Спасателями и пожарными ведется разбор поврежденных конструкций. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.