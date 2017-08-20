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В Петербурге автомобиль наехал на прохожих, один человек погиб, пострадали трое

Происшествия
20 августа, 2:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, августа. /ТАСС

Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на тротуар

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© Артем Геодакян/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Автомобиль наехал на тротуар и сбил пешеходов вечером в субботу на Промышленной улице на юго-западе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, трое пострадали.

"На Промышленной улице произошла авария, подробности выясняются", - сказал ТАСС оперативный дежурный по администрации Кировского района Санкт-Петербурга, на территории которого случился инцидент.

ТАСС запросил официальный комментарий Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которым пока не располагает.

По данным городских СМИ, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на нескольких пешеходов. Сообщается, что в результате ДТП погибла женщина, три человека пострадали и доставлены в больницу.

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