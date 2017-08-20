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СМИ: французская полиция задержала пожарного, подозреваемого в поджогах

Происшествия
20 августа, 2:27 UTC+3 ТАСС

На допросе 19-летний подозреваемый признал свою вину в шести эпизодах

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ТАСС, 20 августа. Французская полиция задержала в городе Эпиналь на северо-востоке Франции 19-летнего пожарного, подозреваемого как минимум в семи поджогах. Как сообщил в субботу телеканал BFM-TV, на допросе он признал свою вину в шести случаях.

Следователи считают, что пожарный поджигал автомобили и здания с апреля.

Подозреваемый отрицает свою причастность к поджогу квартиры, в которой он жил с матерью.

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