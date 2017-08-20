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СМИ: в штате Орегон упал небольшой самолет, пилот и пассажир погибли

Происшествия
20 августа, 3:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, августа. /ТАСС

Самолет упал в лесном массиве, неподалеку от муниципального аэропорта

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НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Два человека погибли 19 августа в результате падения небольшого самолета возле города Мадрас в штате Орегон. Об этом сообщила на своем сайте газета Oregonian.

По ее данным, воздушное судно, модель которого не указывается, разбилось неподалеку от муниципального аэропорта. На его борту находились пилот и пассажир, оба они погибли. Самолет упал в лесном массиве, где из-за этого вспыхнул небольшой пожар, который был быстро потушен.

В последние дни в Мадрас съезжаются туристы для того, чтобы наблюдать грядущее солнечное затмение. Некоторые из них прибывают на небольших частных самолетах.

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