Fox: таможенная служба США обнаружила 60 мигрантов в грузовике с овощами

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ТАСС, 20 августа. Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (СТПК) США обнаружили в субботу 60 мигрантов в рефрижераторе, остановленном для досмотра на американо-мексиканской границе.
Как сообщил телеканал Fox News, нелегалы таким образом хотели незаконно проникнуть на территорию Соединенных Штатов.
Мигранты лежали на поддонах с брокколи. Температура в кузове поддерживалась на уровне 9 градусов Цельсия. Сотрудники СТПК решили проверить грузовик после того, как сигнал тревоги подала обнюхавшая его служебная собака.
В рефрижераторе находились 22 гватемальца, 17 мексиканцев, 13 сальвадорцев и восемь граждан Гондураса. Они отказались от медицинской помощи. Гражданин Гватемалы, который управлял грузовиком, арестован по обвинению в незаконной перевозке людей.