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Сильный ливень подтопил дороги и приусадебные участки в Красноярске

Происшествия
20 августа, 7:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 20, августа. /ТАСС

МЧС предупреждает о возможном повышении уровня воды, движение автотранспорта в городе ограничено

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КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Долгий и сильный ливень подтопил дороги в Красноярске, а также приусадебные участки в низинах - движение в городе затруднено. Спасатели просят граждан воздержатся от поездок по городу из-за опасной ситуации, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по региону.

"20 августа в Красноярске в результате продолжительных осадков произошло подтопление низменных участков местности, приусадебных участков, автомобильных дорог. На дорогах города ограничено движение. Возможны дальнейшее повышение уровня воды, сход грунта на дорожное полотно. Водителей просят отказаться без необходимости от поездок на личном автомобильном транспорте", - сказали в ведомстве.

По данным ГИБДД города, непогода уже принесла проблемы: в районе улицы Брянская дорогу засыпали сошедшие с горы камни и песок, на мостовую упало дерево. В городе работает весь личный состав службы - сотрудники отметили несколько участков подтопленных дорог, где автомобили и автобусы не могут проехать или застревают по техническим причинам.

Жители Красноярска уже выставляют в социальных сетях фотографии и видеозаписи городского потопа, где автомобили пытаются перебраться через "реки" на улицах, а вода на стоянках около домов поднялась выше колес легкового автомобиля. "Хорошие ливневки у нас в городе! Браво нашим местным властям", - комментируют изображения в сети.

По сообщениям других пользователей, в центре Красноярска из-за потопа не смогли открыться магазины: "Движение в городе затруднено, не работаем, пока не утихнет дождь", - пишут очевидцы.

Как сообщалось ранее, в части регионов СФО, в том числе по некоторым территориям Красноярского края, на эти выходные прогнозировались сильные дожди.

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