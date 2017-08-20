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Группировка сил и средств в районе пожара в Ростовской области увеличена до 800 человек

Происшествия
20 августа, 7:40 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, августа. /ТАСС

МЧС заявляет, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 августа. /ТАСС/. Более 800 человек и около 200 единиц техники задействованы в тушении ландшафтного пожара в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по региону.

"Сегодня утром в Ростовскую область бортом Ил-76 МЧС России прибыли 96 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана" Федерального агентства лесного со всей необходимой экипировкой и лесопожарным оборудованием", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, принято решение об усилении группировки МЧС в Усть-Донецком районе еще на 100 спасателей из Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев.

В настоящее время угроза распространения огня на населенные пункты снята, площадь, пройденная огнем, не увеличилась с вечера субботы и составляет 4,2 тыс. гектаров.

Информация о возгорании лесного массива на территории Усть-Донецкого района близ станицы Усть-Быстрянской поступила вечером 17 августа. Тогда огнем были охвачены 240 гектаров территории.

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