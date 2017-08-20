СМИ: машинист сошедшего с рельсов поезда в Индии не знал о ремонте на путях

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 августа. /ТАСС/. Сход с рельсов поезда в индийском штате Уттар-Прадеш 19 августа, в результате которого погибли 23 человека, более 70 пострадали, мог произойти по вине рабочих, которые ремонтировали пути и не выставили предупредительные знаки. Об этом сообщила в воскресенье газета Times of India.

По ее данным, следователи предварительно пришли к выводу, что машинист поезда не был проинформирован о ремонте путей и состав двигался со скоростью 100 км/ч на участке, где проводились работы.

Четырнадцать вагонов экспресса, следовавшего по маршруту Пури - Харидвар - Калинга, сошли 19 августа с рельсов в округе Музаффарнагар, примерно в 100 км к северу от Нью-Дели. В настоящее время спасательные работы на месте ЧП завершены, идет расчистка путей.