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В ГИБДД сообщили о пострадавших при наезде на пешеходов в Петербурге

Происшествия
20 августа, 8:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, августа. /ТАСС

В субботу вечером в Кировском районе Петербурга в результате ДТП автомобиль наехал на пешеходов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в субботу вечером в Кировском районе Петербурга при наезде автомобиля на пешеходов. Об этом сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"В результате ДТП пострадали: женщина 1980 года рождения (скончалась на месте), женщина 1970 года рождения (тяжкий вред здоровью), женщина 1999 года рождения (тяжкий вред здоровью), мужчина 1997 года рождения (тяжкий вред здоровью), пассажир автомобиля - мужчина 1990 года рождения (средний вред здоровью)", - говорится в сообщении в сообщении.

По предварительным данным ГИБДД, водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в "нежилое сооружение с последующим наездом на пешеходов". Проводится проверка.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, водитель задержан.

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