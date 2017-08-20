Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делом о нападении мужчины с ножом в Сургуте займется Главное следственное управление СК

Происшествия
20 августа, 9:23 UTC+3

В СК сообщили, что пока правоохранительные органы рассматривают все возможные версии совершенного преступления

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Ирина Есман/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте передано в производство Главного следственного управления (ГСУ) СК России. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Смотрите также
Сотрудники полиции у тела убитого преступника в центре Сургута

Полиция выясняет обстоятельства нападения на прохожих в Сургуте

"В связи с широким общественным резонансом уголовное дело о покушении на убийство в Сургуте по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ", - сказала она.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего. На данный момент следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления", - сказала Петренко. Она подчеркнула, что "вся объективная, а значит, достоверная информация о произошедшем может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело".

19 августа в Сургуте мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих, в результате чего ранения получили семь человек. Сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. Его личность установлена, им оказался местный житель. По уточненным данным, это был мужчина 1998 года рождения. Ранее сообщалось, что нападавший был 1994 года рождения.

 По уголовному делу назначены судебно-медицинские и медико-криминалистические экспертизы. По месту жительства нападавшего проведены обыски.

Смотрите также

Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте

Мэр Сургута призвал жителей к спокойствию после нападения в центре города

Власти Югры оказывают помощь пострадавшим при нападении в Сургуте

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нападение на прохожих в Сургуте
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
2
В Белгородской области найдена убитой семья из трех человек
3
В ГИБДД сообщили о пострадавших при наезде на пешеходов в Петербурге
4
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
5
В Москве простились с Верой Глаголевой
6
В парламенте Израиля назвали недопустимыми политические игры вокруг памяти жертв Холокоста
7
Президент Турции призвал главу МИД ФРГ "не читать нотации" Анкаре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама