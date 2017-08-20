Делом о нападении мужчины с ножом в Сургуте займется Главное следственное управление СК

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте передано в производство Главного следственного управления (ГСУ) СК России. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В связи с широким общественным резонансом уголовное дело о покушении на убийство в Сургуте по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ", - сказала она.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего. На данный момент следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления", - сказала Петренко. Она подчеркнула, что "вся объективная, а значит, достоверная информация о произошедшем может исходить только от официального источника, то есть от Следственного комитета, в чьем производстве находится это уголовное дело".

19 августа в Сургуте мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих, в результате чего ранения получили семь человек. Сотрудники полиции ликвидировали нападавшего. Его личность установлена, им оказался местный житель. По уточненным данным, это был мужчина 1998 года рождения. Ранее сообщалось, что нападавший был 1994 года рождения.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские и медико-криминалистические экспертизы. По месту жительства нападавшего проведены обыски.