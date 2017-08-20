В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

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ТАСС, 20 августа. Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу умер от черепно-мозговой травмы, полученной в ходе драки возле кафе в центре Хабаровска. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.
По данным местных СМИ, погибший - Андрей Драчев.
"Драка между двумя посетителями кафе, расположенного в центре Хабаровска, произошла около 7 часов утра (00:00 мск) 20 августа 2017 года. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма", - говорится в сообщении.
После совершения преступления злоумышленник скрылся. Его личность установлена, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на его задержание.
Пресс-служба сообщает, что погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу.
Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").